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Росстат: в Волгограде средняя зарплата выросла до 57 тысяч рублей

В Волгоградской области жители зарабатывают в среднем 57 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

Жители Волгоградской области в среднем зарабатывают 57 тысяч рублей. Такую статистику озвучил Росстат. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на отчет, это на 3,4% выше показателей за март этого, и на 19% больше доходов за аналогичный период 2023-го годов.

По мнению экспертов, сегодня волгоградец в среднем получает 57 254 рубля. За месяц зарплаты выросли на 1 898 рублей. Из восьми регионов Южного федерального округа Волгоградская область занимает золотую середину. На первом месте Краснодарский край с доходом 66 306 рублей, Ростовская область на втором с заработком 58 560 рублей и на третьем Астраханская область — там жители получают 57 383 рубля.