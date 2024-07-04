Росстат: в Волгограде средняя зарплата выросла до 57 тысяч рублей

Жители Волгоградской области в среднем зарабатывают 57 тысяч рублей. Такую статистику озвучил Росстат. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на отчет, это на 3,4% выше показателей за март этого, и на 19% больше доходов за аналогичный период 2023-го годов.