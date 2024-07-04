Белорусский рубль укрепился к российскому на торгах 4 июля

Доллар оценивается в 3,2117 рубля, евро стал эквивалентен 3,4763 рубля, сотня российских стоит 3,6445 белорусского, а 10 юаней — 4,3894 рубля.
На 4 июля Нацбанк установил курс доллара на уровне 3,209 рубля, евро — 3,4374 рубля, 10 юаней — 4,3857 рубля, 100 российских рублей — 3,6465 белорусского.
Лучшие курсы валют в обменных пунктах: доллар при покупке — 3,211 рубля, при продаже — 3,218 рубля. Евро: покупка — 3,483, продажа — 3,488 рубля. 100 российских рублей: покупка — 3,63, продажа — 3,635 рубля.