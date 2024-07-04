Ремонт дороги в Шенталинском районе закончат на год раньше

Суть технологии заключается в снятии, измельчении и перемешивании старого покрытия с добавлением связующих материалов с целью получения прочного, однородного дорожного основания. В качестве связующего материала используется щебень, битумная эмульсия и цемент. Все это перемешивается в специальной установке под названием ресайклер и им же производится укладка. Уложенную смесь уплотняют дорожными катками.