Каким будет курс тенге в 2025 и 2026 годах — прогнозы экспертов

Из опроса следует, что сценарные условия по цене на нефть не претерпели изменений. По медианным ожиданиям респондентов цена на нефть марки Brent в 2024 году в среднем сложится на уровне 83,7 доллара за баррель, в 2025 и 2026 годах — на уровне 80 долларов за баррель.