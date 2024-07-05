В Омске откроют магазин со встроенным фитнес-центром

Пресс-служба омской мэрии сообщила, что на Красном Пути ввели в эксплуатацию новый торговый объект — магазин. Дом получил порядковый номер 105А и расположен по соседству с микрорайоном «Серебряный берег», на стороне, ближней к администрации Советского округа.
«Важной особенностью строения является то, что на его верхнем этаже, по словам застройщика, откроется фитнес-клуб площадью более 100 кв. м», — рассказала и.о. главы депархитектуры Татьяна Фролова.
Согласно данным ДубльГиса, в здании в ближайшее время откроется фитнес-клуб 5G Fitness. Интересно, что у здания ещё до открытия появились отзывы, подозрительно напоминающие рекламные.
«Здесь будет очередной торговый комплекс, это прекрасно. Новые торговые площади — это увеличение предложения, а следовательно, увеличение конкуренции, и, как следствие, улучшение качества и доступности услуг и товаров, а также снижение их стоимости. Это также новые рабочие места и налоги. Мы, жители микрорайона Серебряный Берег с радостью ждем открытия этого замечательного торгового комплекса!» — жизнерадостным тоном сообщает пользователь по имени Иван.