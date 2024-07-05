В Омске откроют магазин со встроенным фитнес-центром

«Здесь будет очередной торговый комплекс, это прекрасно. Новые торговые площади — это увеличение предложения, а следовательно, увеличение конкуренции, и, как следствие, улучшение качества и доступности услуг и товаров, а также снижение их стоимости. Это также новые рабочие места и налоги. Мы, жители микрорайона Серебряный Берег с радостью ждем открытия этого замечательного торгового комплекса!» — жизнерадостным тоном сообщает пользователь по имени Иван.