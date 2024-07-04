Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 5 июля

По данным центра, на оборудовании с полуночи до 06:00 будут проводиться срочные технологические работы на оборудовании.
«Возможны кратковременные перерывы — до 15 минут — в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра».
Там также отметили, что карточки могут не принимать в сети организаций торговли, пунктах выдачи наличных, устройств самообслуживания и банкоматах, которые обслуживаются банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.
В последний раз БПЦ проводил подобные срочные технологические работы на оборудовании 12 июня — тогда тоже предупреждали о возможных 15-минутных перерывах в приеме карт к оплате.
Банковский процессинговый центр — самый крупный инфраструктурный оператор в сфере безналичных платежей в стране. Среди его партнеров компания «Белтелеком», системы Visa и MasterCard, Ассоциация белорусских банков и другие.
БПЦ занимается техподдержкой терминалов в тысячах магазинов и сервисных организациях по всей республике. Также с 2020 года частью БПЦ стала национальная платежная система «Белкарт».