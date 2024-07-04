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Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 5 июля

МИНСК, 4 июл — Sputnik. Проблемы с расчетами банковскими картами могут возникнуть у их держателей ночью 5 июля, сообщили в ОАО «Банковский процессинговый центр».

Источник: Sputnik.by

По данным центра, на оборудовании с полуночи до 06:00 будут проводиться срочные технологические работы на оборудовании.

«Возможны кратковременные перерывы — до 15 минут — в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра».

сказали в организации.

Там также отметили, что карточки могут не принимать в сети организаций торговли, пунктах выдачи наличных, устройств самообслуживания и банкоматах, которые обслуживаются банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

В последний раз БПЦ проводил подобные срочные технологические работы на оборудовании 12 июня — тогда тоже предупреждали о возможных 15-минутных перерывах в приеме карт к оплате.

Банковский процессинговый центр — самый крупный инфраструктурный оператор в сфере безналичных платежей в стране. Среди его партнеров компания «Белтелеком», системы Visa и MasterCard, Ассоциация белорусских банков и другие.

БПЦ занимается техподдержкой терминалов в тысячах магазинов и сервисных организациях по всей республике. Также с 2020 года частью БПЦ стала национальная платежная система «Белкарт».

экономика