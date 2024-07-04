В Калининграде жителям аварийных домов вручили ключи от новых квартир

«Мы прекрасно понимаем, как важно для каждой семьи иметь комфортные и безопасные условия для жизни, поэтому переселение из аварийного фонда — одна из приоритетных задач, которую перед нами поставил Президент. В построенном доме в Калининграде приобрели 110 помещений. Аварийщики получили уютные, полностью готовые к проживанию квартиры», — отметил врио губернатора Алексей Беспрозванных.