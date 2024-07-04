В Калининграде жителям аварийных домов вручили ключи от новых квартир

Ключи от новых благоустроенных квартир на Борисовском бульваре получат жильцы аварийных многоквартирных домов.
«Мы прекрасно понимаем, как важно для каждой семьи иметь комфортные и безопасные условия для жизни, поэтому переселение из аварийного фонда — одна из приоритетных задач, которую перед нами поставил Президент. В построенном доме в Калининграде приобрели 110 помещений. Аварийщики получили уютные, полностью готовые к проживанию квартиры», — отметил врио губернатора Алексей Беспрозванных.
Дом находится в жилом комплексе, где есть детские сады и спортивные площадки. Осмотрев свои квартиры, новосёлы остались довольны.
Для аварийщиков строится ещё один трёхэтажный многоквартирный дом в Краснознаменске. Там приобретены 28 квартир общей площадью 1,1 тыс. кв. м, в них переедет около 60 человек.
Всего в областном центре к началу июля за период 2023—2024 годов переселено 367 человек из 152 жилых помещений общей площадью 6 126,62 кв. м.
В рамках реализации региональной адресной программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, в областном центре переселят 723 человека из 302 жилых помещений общей площадью 11 421,4 кв. м.