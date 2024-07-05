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В Красноярском крае собираются построить экотехнопарк

Он появится в Назаровском районе.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярском крае построят экотехнопарк. Об этом рассказали в краевом министерстве экологии.

Кластер по обращению с отходами появится в Назаровском районе. Сейчас идут поиски подрядчика для разработки проектно-сметной документации.

В экотехнопарке планируется разместить комплексы сортировки мощностью 126 тысяч тонн в год и компостирования органических отходов. Также на площадке запустят производство техногрунта производительностью не менее 44 тысяч тонн в год.

Ожидается, что в эксплуатацию экотехнопарк введут в 2027—2028 годах.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске построят детскую многопрофильную больницу за 30 млрд рублей.

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