В Самарской области решили провести мусорную реформу

В Самарской области будет проведена мусорная реформа. Власти намерены выстроить новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это обсуждалось 4 июля на заседании регионального правительства Самарской области.
— Нужно в корне менять систему по обращению с ТКО. Правительство региона будет последовательно и системно реализовывать новую мусорную реформу. У нас месяц на то, чтобы принять необходимые управленческие, кадровые, системные решения и начать их исполнять, — заявил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.
Жители региона возмущены ситуацией с вывозом мусора, недовольства касаются и роста тарифов, и норматива оплаты с квадратного метра, и организации контейнерных площадок, и качества услуги. Новому главе Самарской области поступает много жалоб по этой теме. По словам Вячеслава Федорищева, мало где в России мусорные контейнеры находятся в таком состоянии.
— У нас не организована работа по логистике и не хватает полигонов, мы не внедряем культуру раздельного сбора мусора, нам его даже некуда складировать и утилизировать. По этому направлению ужасно организована работа. Улицы завалены мусором, — сказал глава региона.
Приняты первые решения для изменения ситуации. Кураторство направления обращения с ТКО переходит к председателю областного правительства. А полномочия на уровне исполнительной власти по этому направлению передали в новое министерство природных ресурсов и экологии. Также принято решение об изменении системы оплаты коммунальной услуги.
Контролировать мусорную реформу будет председатель правительства. Также планируется сформировать межведомственную рабочую группу по организации реформы, в нее войдут и представители прокуратуры Самарской области.