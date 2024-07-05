В Перми расселили три аварийных многоквартирных дома

По информации городского управления жилищных отношений, все здания были построены в период с 1917 по 1933 годы. Ранее здесь проживали 64 человека. Всего в них располагалось 26 жилых помещений. При расселении людям предоставили денежное вознаграждение или другое благоустроенное жилье.