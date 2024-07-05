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В Перми расселили три аварийных многоквартирных дома

Ранее в этих домах проживали 64 человека.

Источник: Комсомольская правда

В Перми завершилось расселение трех многоквартирных домов, признанных аварийными. Это дома на улицах Маяковского, 12, Танцорова, 28 и Пролетарской, 17. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По информации городского управления жилищных отношений, все здания были построены в период с 1917 по 1933 годы. Ранее здесь проживали 64 человека. Всего в них располагалось 26 жилых помещений. При расселении людям предоставили денежное вознаграждение или другое благоустроенное жилье.

В дальнейшем эти аварийные дома снесут. Освободившиеся земельные участки планируется использовать для строительства новых домов, соцобъектов, а также благоустройства мест культуры и отдыха.

недвижимость