В Перми расселили три аварийных многоквартирных дома

В Перми завершилось расселение трех многоквартирных домов, признанных аварийными. Это дома на улицах Маяковского, 12, Танцорова, 28 и Пролетарской, 17. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
По информации городского управления жилищных отношений, все здания были построены в период с 1917 по 1933 годы. Ранее здесь проживали 64 человека. Всего в них располагалось 26 жилых помещений. При расселении людям предоставили денежное вознаграждение или другое благоустроенное жилье.
В дальнейшем эти аварийные дома снесут. Освободившиеся земельные участки планируется использовать для строительства новых домов, соцобъектов, а также благоустройства мест культуры и отдыха.