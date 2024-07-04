В России готовят ежедневные штрафы за отсутствие ОСАГО

Штрафы могут ввести через 3−4 месяца.
Изменения в системе контроля за наличием полиса автогражданской ответственности могут вступить в силу уже в ближайшие 3−4 месяца, в их число входят ежедневные штрафы за отсутствие ОСАГО. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.
«Я думаю, запуск этой системы возможен в ближайшие 3−4 месяца. Но конкретные сроки, конечно, назовет МВД. Одной из проблем являются поправки в КоАП, которые позволят водителя не за каждый проезд наказывать, а один раз в течение дня», — сказал Уфимцев в беседе с ТАСС.
Сейчас Центральный банк и МВД активно работают над подготовкой технического решения для реализации новой системы, передает агентство. Водителей без страховки планируется выявлять посредством камер видеофиксации, а штрафы будут высылаться не чаще одного раза в сутки.