В России готовят ежедневные штрафы за отсутствие ОСАГО

«Я думаю, запуск этой системы возможен в ближайшие 3−4 месяца. Но конкретные сроки, конечно, назовет МВД. Одной из проблем являются поправки в КоАП, которые позволят водителя не за каждый проезд наказывать, а один раз в течение дня», — сказал Уфимцев в беседе с ТАСС.