Полный перечень видов деятельности для ИП и самозанятых опубликовали в Беларуси

Также они могут заниматься производством готовых текстильных изделий, но кроме одежды, производством сетей и изделий из веревок, производством прочей верхней одежды, нательного белья, головных уборов, прочих видов одежды и аксессуаров, не включенных в другие группировки, прочей вязаной и трикотажной одежды. Кроме того, ИП могут производить дорожные принадлежности и аналогичные изделия, деревянные и пробковые изделий, кроме мебели, изделия из соломки и материалов для плетения, из бумаги и картона, печатание прочей полиграфической продукции, не включенной в другие группировки.