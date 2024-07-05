Полный перечень видов деятельности для ИП и самозанятых опубликовали в Беларуси

Перечни разрешенных видов деятельности для ИП могут дополняться в Беларуси. Об этом рассказал заместитель министра экономики Владимир Наумович, пишет БелТА.
Он обратил внимание на то, что общественное обсуждение по перечню разрешенных для индивидуальных предпринимателей видов деятельности было полезным, уточнив:
— Также добавлю, что перечни могут дополняться видами деятельности.
Наумович отметил, что в части исключения из списка позиция был установлен двухлетний мораторий. Согласно предварительным оценкам Министерства экономики, примерно 20 000 ИП не попали в перечень по видам деятельности.
Полный перечень разрешенных видов деятельности для ИП и самозанятых в Беларуси
Перечень из постановления Совета министров № 457 от 28 июня. Документ размещен на Национальном правовом портале. Напомним, перечни видов деятельности, разрешенных для осуществления деятельности самозанятых и индивидуальных предпринимателей, начнут действовать с 1 октября 2024 года.
В Беларуси ИП могут заниматься деятельностью в области связи, в области обеспечения пожарной безопасности, проведения судебных экспертиз, деятельность, связанной с воздействием на окружающую среду, с драгоценными металлами, драгоценными камнями (но за исключением аффинажа драгоценных металлов, рекуперации драгоценных камней, оптовой торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями, скупки драгоценных металлов и драгоценных камней у граждан в изделиях и ломе, сбора и переработки лома и отходов драгоценных металлов и (или) отходов драгоценных камней, поступающих от юридических и физических лиц).
Также ИП могут заниматься деятельностью, которая связана с трудоустройством за пределами Беларуси, связанной со сбором и распространением информации о физических лицах в целях их знакомства, полиграфической деятельностью, экспертизой товаров (результатов выполненных работ, оказанных услуг), достоверностью информации о товаре (работе, услуге), сбор и обработку сточных вод.
В документе сказано, что у индивидуальных предпринимателей будет возможность оказывать услуги по временному проживанию (речь идет про предоставление жилья на выходные дни прочие периоды краткосрочного проживания), а также питанию.
В Беларуси ИП смогут заниматься страховой и финансовой деятельностью. Речь идет про вспомогательную деятельность, связанную со сферой финансовых услуг, но за исключением страхования и дополнительного пенсионного обеспечения. Также называются деятельность по оценке страховых рисков и убытков.
В перечень среди разрешенных видов деятельности для ИП попали операции с недвижимым имуществом. Так, это покупка и продажа собственного недвижимого имущества, сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества. Еще предприниматели смогут заниматься ремонтом компьютеров, предметов личного пользования и бытовых изделий, а также оказывать прочие индивидуальные услуги.
ИП, Сельское хозяйство
Индивидуальные предприниматели в сельском хозяйстве могут заниматься выращиванием зерновых культур, бобовых культур и семян масличных культур, овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов, табака, лубяных и многолетних культур. Также они могут заниматься производством продукции питомников, разведением прочих видов животных, деятельностью, способствующей растениеводству и животноводству, лесозаготовкой.
ИП, Обрабатывающая промышленность
В обрабатывающей промышленности белорусские индивидуальные предприниматели могут заниматься производством хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий недлительного хранения, сухарных, бараночных, мучных кондитерских изделий и прочих хлебобулочных изделий, предназначенных для длительного хранения, готовых кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных, готовых кормов для домашних животных.
Также они могут заниматься производством готовых текстильных изделий, но кроме одежды, производством сетей и изделий из веревок, производством прочей верхней одежды, нательного белья, головных уборов, прочих видов одежды и аксессуаров, не включенных в другие группировки, прочей вязаной и трикотажной одежды. Кроме того, ИП могут производить дорожные принадлежности и аналогичные изделия, деревянные и пробковые изделий, кроме мебели, изделия из соломки и материалов для плетения, из бумаги и картона, печатание прочей полиграфической продукции, не включенной в другие группировки.
Называются деятельность по подготовке материалов к печати и распространению, брошюровочно-переплетная, отделочная деятельность и сопутствующие услуги, производство прочих резиновых изделий, пластмассовых изделий, формование и обработка листового стекла, производство полых стеклянных изделий, прочих фарфоровых и керамических изделий, гипсовых изделий для строительных целей, строительных изделий из бетона, из асбестоцемента и волокнистого цемента, прочих изделий из бетона, строительного гипса и цемента.
Указаны резка, обработка и отделка камня, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, не включенных в другие группировки, строительных металлических конструкций и изделий, обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; основные технологические процессы машиностроения, производство ножевых изделий, инструментов и замочно-скобяных изделий, прочих готовых металлических изделий, электрораспределительной и регулирующей аппаратуры, осветительного оборудования.
Называются производство прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки, мебели, ювелирных и аналогичных изделий, бижутерии и аналогичных изделий, музыкальных инструментов, спортивных товаров, игр и игрушек, ортопедических приспособлений, различных изделий, не включенных в другие группировки. А также ремонт машин и оборудования общего и специального назначения, ремонт электронного и оптического оборудования 3314 ремонт электрического оборудования, ремонт, техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования, ремонт прочего оборудования.
ИП, Строительство
В документе указаны строительство трубопроводов, земляные, электромонтажные, изоляционные, санитарно-технические работы, монтаж и установка прочего инженерного оборудования, не включенного в другие группировки, штукатурные, столярные и плотницкие работы, устройство покрытий пола и облицовка стен, малярные и стекольные работы, прочие отделочные работы, прочие специальные строительные работы.
ИП, Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов
Называются розничная торговля прочими транспортными средствами, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями для автомобилей, розничная торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями, техническое обслуживание и ремонт мотоциклов, розничная торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами.
Опубликован полный перечень разрешенных видов деятельности для ИП и самозанятых в Беларуси. Снимок носит иллюстративный характер. Виктор ГИЛИЦКИЙ ИП, Транспортная, почтовая, курьерская деятельность, складирование.
В документе названы деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта, грузового автомобильного транспорта и предоставление услуг по переезду, пассажирского воздушного транспорта. Также ИП могут заниматься вспомогательной деятельностью сухопутного транспорта, не включенной в другие группировки, деятельностью по местной доставке товаров на дом, прочей вспомогательной деятельностью в области перевозок.
ИП, Информация и связь
Речь идет про деятельность и постпроизводственный этап, связанные с производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ, деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений, компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги, прочую обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность.
ИП, Профессиональная, научная, техническая деятельность
Указывается деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультирование по налогообложению, по вопросам коммерческой деятельности и прочее консультирование по вопросам управления, деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. Называются прочая деятельность в области права (за исключением оказания юридических услуг), научные исследования и разработки, специализированные работы по дизайну, рекламная деятельность, деятельность в области фотографии, по письменному и устному переводу, ветеринарная деятельность, иная профессиональная, научная и техническая деятельность.
ИП, Деятельность в сфере административный и вспомогательных услуг
Речь идет про аренду, прокат, лизинг, деятельность агентств по трудоустройству, экскурсионное обслуживание, турагентская деятельность, общую чистку и уборку зданий, организацию конференций и профессиональных выставок, прочая деятельность по предоставлению вспомогательных коммерческих услуг, не включенная в другие группировки.
ИП, Образование
В документе прописаны образование в области физической культуры, спорта и отдыха, в области культуры, прочие виды образования, не включенные в другие группировки.
ИП, Здравоохранение и социальные услуги
Называются медицинская, в том числе стоматологическая, практика, деятельность по охране здоровья, осуществляемая работниками, имеющими среднее специальное медицинское образование, прочая деятельность по охране здоровья, не включенная в другие группировки, предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
ИП, Творчество, спорт, развлечение, отдых
Указаны деятельность в сфере исполнительских искусств, деятельность, способствующая проведению культурно-зрелищных мероприятий, художественное и литературное творчество, деятельность в области физической культуры и спорта, организации отдыха и развлечений.
Самозанятые, разрешенные виды деятельности
Для самозанятых было определено 87 разрешенных видов деятельности. Так, они могут заниматься арендой, прокатом развлекательного и спортивного оборудования (велосипеды, коньки, туристическое снаряжение и прочее); видеосъемкой, видеомонтажом; восстановлением компьютеров, ноутбуков, планшетных компьютеров после сбоя, ремонт, техническим обслуживание компьютеров и периферийного оборудования; выпасом скота.
Называются выполнение по заказам потребителей; заготовки дровяной древесины; выполнение по заказам потребителей кладки (ремонта) печей и каминов; выполнение по заказам потребителей малярных, стекольных работ; выполнение по заказам потребителей очистки и покраски кровли, покраски ограждений и хозяйственных построек; выполнение по заказам потребителей штукатурных работ; выполнение по заказам потребителей прочих отделочных работ; выполнение по заказам потребителей столярных и плотницких работ; выполнение по заказам потребителей работ по установке (монтажу) потолков.
Среди разрешенных видов деятельности для самозанятых указываются выполнение по заказам потребителей работ по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеиванию стен обоями; выполнение по заказам потребителей укладки тротуарной плитки; выполнение по заказам потребителей установки и ремонта дверных полотен и коробок, окон и оконных коробок, рам из различных материалов; выполнение работ (оказание услуг), включая передачу имущественных прав, по заказам иных физических лиц и (или) организаций вне места нахождения заказчика (его филиала, иного обособленного структурного подразделения), территории или объекта, находящихся под контролем заказчика, с использованием глобальной компьютерной сети интернет для выполнения таких работ (оказания таких услуг) и передачи результатов выполненных работ (оказанных услуг), включая передачу имущественных прав.
Среди разрешенных видов деятельности прописаны деятельность, осуществляемая по заказам потребителей и связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения; деятельность по доставке потребителям товаров на дом; деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность; деятельность по письменному и устному переводу, по сурдопереводу; деятельность по уборке от снега и льда; декорирование с применением ручного труда и инструмента, предметов, предоставленных потребителем.
В списке названы заточка и ремонт ножевых изделий и инструмента; изготовление дубликатов ключей; изготовление с применением ручного труда и инструмента и использование для создания и реализации потребителям бижутерии, декорирования одежды мелких изделий из: стекла, дерева, природной смолы, полимерной глины, эпоксидной смолы, иных материалов; изготовление с применением ручного труда и инструмента и реализация потребителям витраже;
Опубликован полный перечень разрешенных видов деятельности для ИП и самозанятых в Беларуси. Снимок носит иллюстративный характер. Юлия Хвощ.
Изготовление из различных материалов с применением ручного труда и инструмента и реализация потребителям изделий ручной работы: дверных ручек, кошельков, перчаток, рукавиц, ремней, рамок для фотографий, рам для картин, декоративных реек, чехлов для телефона, планшета и очков, свадебных аксессуаров; изготовление с применением ручного труда и инструмента и реализация потребителям мыла; изготовление с применением ручного труда и инструмента и реализация потребителям поздравительных открыток, альбомов для фотографий, папок без применения полиграфического и типографского оборудования;
Изготовление с применением ручного труда и инструмента и реализация потребителям свечей; изготовление с применением ручного труда и инструмента и реализация потребителям сельскохозяйственного и садово-огородного инструмента или его частей; изготовление с применением ручного труда и инструмента и реализация потребителям сооружений, инвентаря и принадлежностей для содержания птиц, животных, пчел; изготовление с применением ручного труда и инструмента и реализация потребителям цветов и композиций, в том числе из растительных материалов местного происхождения (за исключением композиций из живых цветов);
Ландшафтное проектирование; проектирование садов, парков
Обучение (без реализации содержания образовательных программ) изобразительному искусству, игре на музыкальных инструментах, танцам, хореографии, вокалу, ораторскому искусству; оказание потребителям услуг по вывозке (перевозке) дровяной древесины; оказание потребителям услуг по чистке и уборке жилых помещений, включая услуги химической чистки ковров и мебели в таких жилых помещениях; оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции;
Опорожнение и очистка по заказам потребителей выгребных ям, септических отстойников, сливов и колодцев сточных вод, обслуживание туалетов с химической стерилизацией; парикмахерские и косметические6 услуги, услуги по маникюру и педикюру; переплет с применением ручного труда и инструмента страниц, предоставленных потребителем; погрузка и разгрузка грузов; постпроизводственная деятельность, связанная с кинофильмами и видеопродукцией, такая как монтаж, снабжение субтитрами, вставка заглавных и конечных титров, наложение субтитров, компьютерная графика, мультипликация и специальные эффекты;
Предоставление в аренду одного объекта (части одного объекта) недвижимого имущества одному юридическому или физическому лицу, в том числе осуществляющему индивидуальную предпринимательскую деятельность, на основании последовательно заключаемых договоров аренды (кроме имущества, сдача которого в аренду не допускается или ограничивается законодательными актами);
Предоставление принадлежащих на праве собственности физическому лицу жилых помещений, садовых домиков, дач иным физическим лицам для краткосрочного проживания; предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения веса, роста; предоставление услуг по дроблению зерна;
Предоставление услуг по отжиму сока 1032 56. Производство одежды (в том числе головных уборов) по заказам потребителей; производство по заказам потребителей обуви, стелек 152 58. Производство по заказам потребителей постельного, столового, кухонного белья, кухонных полотенец, декоративных (диванных) подушек, штор, занавесок, постельных покрывал, чехлов для сидений автомобиля, руля и иных частей салона автомобиля;
Работы и услуги по графическому дизайну; работы и услуги по дизайну интерьеров; работы и услуги по оформлению (украшению) автомобилей; работы и услуги по оформлению (украшению) внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных мест; разработка веб-сайтов, разработка программного обеспечения, его тестирование;
Распиловка и колка дров; реализация потребителям котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки); реализация потребителям: продукции цветоводства и декоративных растений при наличии документа, предусмотренного в части второй подпункта Налогового кодекса Беларуси, а также их семян и (или) рассады, животных (за исключением котят и щенков, а также диких животных, обитающих в условиях естественной свободы);
Самостоятельно изготовленных хлебобулочных и (или) кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции; ремонт и восстановление, включая перетяжку, мебели;
Ремонт по заказам потребителей коммуникационного оборудования, электронной бытовой техники, бытовой электрической и садовой техники, ручных инструментов, велосипедов, роликовых коньков, самокатов, электросамокатов, скейтбордов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес и иных аналогичных средств;
Ремонт часов, обуви, сумок, чемоданов, зонтов часов 9525 обуви, сумок, чемоданов, зонтов; ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, ковров и ковровых изделий; репетиторство; сборка мебели; содержание могил и уход за ними;
Создание по заказам потребителей букетов, корзин и иных композиций из продовольственных товаров (за исключением продовольственных товаров, относящихся к подакцизным товарам); стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги;
Стрижка деревьев и кустарников, в том числе фигурная; уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора; упаковка товаров, предоставленных потребителем 8292 79. Услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных;
Услуги учителя-дефектолога (в том числе учителя-логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олигофренопедагога); установка и ремонт с применением ручного труда и инструмента по заказам потребителей сооружений, инвентаря и принадлежностей для содержания птиц, животных, пчел;
Установка (крепление) в домашних хозяйствах предметов интерьера и бытовых изделий (за исключением кондиционеров и газовых плит), монтаж встраиваемых кухонь, встраиваемых шкафов, антресолей;
Установка (настройка) компьютеров и программного обеспечения; уход за взрослыми и детьми; фотосъемка, изготовление фотографий, ретуширование, иные подобные фотоработы, за исключением печатания на текстильных изделиях, пластмассе, стекле, металле, дереве и керамике;
Художественное и литературное творчество (кроме деятельности журналистов, не связанных договорными отношениями с юридическими лицами, на которые возложены функции редакции средств массовой информации); чистка салонов транспортных средств.