ЦБ проверит отказы водителям в краткосрочных ОСАГО

В России с 1 марта стало возможно оформление краткосрочных полисов ОСАГО. Водители могут приобретать страховку на срок от одного дня до трех месяцев. Ранее полис можно было купить только на год. Сколько стоит такой полюс и чем отличается от годового — в материале URA.RU.