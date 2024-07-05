Единственный во Владивостоке аквапарк скоро закроют: в чем причина

Приморцы очень ждали появления аквапарка с теплыми бассейнами в городе. Открытие состоялось в июне этого года, но теперь, из-за развернутой во Владивостоке масштабной процедуры по деприватизации территорий заброшенных лагерей, базе отдыха могут не дать доработать даже до конца лета.