В мэрии Хабаровска рассказали новые сведения о комплексной застройке территорий

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, заключено 11 договоров с застройщиками, из них девять — с условием расселения аварийного жилищного фонда. В процессе заключения находятся два договора, касающиеся незастроенной территории в районе улиц Трехгорной и Карьерной, а также аварийных домов по улице Ватутина и переулку Молдавскому.