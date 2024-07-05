В мэрии Хабаровска рассказали новые сведения о комплексной застройке территорий

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, заключено 11 договоров с застройщиками, из них девять — с условием расселения аварийного жилищного фонда. В процессе заключения находятся два договора, касающиеся незастроенной территории в районе улиц Трехгорной и Карьерной, а также аварийных домов по улице Ватутина и переулку Молдавскому.
Идет работа по расселению домов на улицах Сурикова, Фурманова, Яшина, Воскресенской, Большой, Сигнальной, Радищева, Кола Бельды, Совхозной и шоссе Воронежскому. Решается вопрос о КРТ относительно аварийных домов по улицам Карла Маркса, Запарина, Тургенева, Уссурийской, Комсомольской, Советской, Джамбула, Биробиджанской, Широкой, Трехгорной, Тихоокеанской, Юнгов, Волочаевской, Хирургической, в переулках Картографическом и Гупровском.