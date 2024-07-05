Около 17,5 тонн мороженого отправлено в Монголию из края

По результатам исследований Красноярского филиала за это время в Монголию с территории края экспортировано 10 партий мороженого общим объемом более 17,4 тонн. Отметим, что в прошлом 2023 году красноярское мороженое в эту страну не отгружалось, а за аналогичный период 2022 года Монголия закупила 8 тонн сладкой холодной продукции, сообщает специалист по связям с общественностью Красноярский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна».