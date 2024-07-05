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Около 17,5 тонн мороженого отправлено в Монголию из края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты испытательной лаборатории Красноярского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» провели исследования мороженого общим объемом 7,5 тонн в рамках очередной экспортной отгрузки в Монголию.

Источник: НИА Красноярск

Всего по состоянию на 2 июля с начала 2024 года проведено более 130 исследований на подтверждение соответствия продукции по микробиологическим показателям и показателям безопасности — остаточное количество пестицидов и лекарственных препаратов, содержание микотоксинов, радионуклидов, токсичных элементов.

По результатам исследований Красноярского филиала за это время в Монголию с территории края экспортировано 10 партий мороженого общим объемом более 17,4 тонн. Отметим, что в прошлом 2023 году красноярское мороженое в эту страну не отгружалось, а за аналогичный период 2022 года Монголия закупила 8 тонн сладкой холодной продукции, сообщает специалист по связям с общественностью Красноярский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна».