РБК: размер кредита по IT-ипотеке могут сократить вдвое

«Обсуждается снижения максимальной суммы IT-ипотеки с 18 миллионов рублей, действует для регионов, где проживает более одного миллиона человек, до девяти. <…> Сейчас 40% IT-ипотеки выдается в Москве, что не правильно», — заявил источник. Он предположил, что правительство РФ примет решение по этому виду льготной ипотеки в ближайшее время.