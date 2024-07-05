РБК: размер кредита по IT-ипотеке могут сократить вдвое

Правительство может изменить условия по выдаче ипотеки для IT-специалистов, пишут СМИ.
В правительстве обсуждается снижение максимальной суммы кредита по IT-ипотеке вдвое: с 18 миллионов рублей до девяти. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к Минцифры.
«Обсуждается снижения максимальной суммы IT-ипотеки с 18 миллионов рублей, действует для регионов, где проживает более одного миллиона человек, до девяти. <…> Сейчас 40% IT-ипотеки выдается в Москве, что не правильно», — заявил источник. Он предположил, что правительство РФ примет решение по этому виду льготной ипотеки в ближайшее время.
Замглавы Минфина Иван Чебесков подтвердили, что в правительстве действительно идут беседы по сокращению максимальной суммы ипотеки для IT-специалистов. По его словам, также обсуждается вариант с изменением ставки.
До этого Сбербанк досрочно прекратил выдачу IT-ипотеки. В пресс-службе заявили, что в организации закончились деньги для такого кредита. При этом прием заявок продолжается, ведь госпрограмма действуют до конца года.