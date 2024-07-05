Хабаровский край будет экспортировать мультфильмы во Вьетнам

Власти Хабаровского края намерены развивать торговое сотрудничество с Социалистической Республикой Вьетнам и расширить перечень товаров, которые будут туда экспортироваться. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на агентство ТАСС, об этом рассказал министр экономического развития региона Виктор Калашников. По его словам, новые перспективы открылись после визита во Вьетнам президента страны Владимира Владимировича Путина.
— Подписаны стратегические договоры, закрепляющие ключевые направления дальнейшей совместной работы как на высшем государственном уровне, так и на уровне субъектов России. Вьетнам исторически является одним из внешнеторговых партнёров Хабаровского края. Сейчас мы готовы восстанавливать утерянные цепочки и создавать новые, в том числе в части расширения географии поставок для краевых экспортеров, — рассказал Виктор Калашников.
Министр также отметил, что традиционно на рынок Вьетнама Хабаровский край поставляет каменный уголь, нефтепродукты и мороженую рыбу. Сейчас же местные предприниматели готовы наладить экспорт шпона и пиломатериалов, туристических услуг, анимационных фильмов и продукции машиностроения.
Виктор Калашников также отметил, что сейчас правительство Хабаровского края совместно с краевым Центром поддержки экспорта ведет работу по организации бизнес-миссии во Вьетнам, определяется пул потенциальных экспортеров, заинтересованных в выходе на вьетнамский рынок. Прием заявок на участие в бизнес-миссии продолжается.