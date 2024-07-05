Хабаровский край будет экспортировать мультфильмы во Вьетнам

Власти Хабаровского края намерены развивать торговое сотрудничество с Социалистической Республикой Вьетнам и расширить перечень товаров, которые будут туда экспортироваться. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на агентство ТАСС, об этом рассказал министр экономического развития региона Виктор Калашников. По его словам, новые перспективы открылись после визита во Вьетнам президента страны Владимира Владимировича Путина.