24/7: улицу Одоевского ремонтируют в Первомайском районе Новосибирска

«На первой половине, где как раз застроенная часть участка, наблюдается застой воды, и в рамках ремонта всю ее убрать невозможно. На второй части дороги хороший продольный уклон, и вода будет стекать на прилегающую территорию. У нас есть параллельные контракты по устройству тротуаров, после завершения работ, на которых постараемся сделать водоотводные лотки в тех местах, где это нужно, чтобы максимально убрать воду с проезжей части», — отметил Дмитрий Харланов.