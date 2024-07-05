Курс тенге на 5 июля, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть эталонных марок снижаются на фоне низкой активности торгов из-за праздника в США (День независимости). Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:31 аст 4 июля уменьшились на 0,1%, до 87,23 долларов за баррель. Фьючерсы на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на 0,25%, до 83,67 долларов за баррель. Это можно объяснить фиксированием прибыли после недавнего подъема, полагает аналитик OANDA Келвин Вонг, пишет Интерфакс-Казахстан. Днем ранее обе марки подорожали на 1,3%, причем Brent обновила максимум с 30 апреля, WTI — с 16 апреля.
Металлы: цены на золото выросли после того, как более слабые, чем ожидалось, экономические данные США подогрели надежды на то, что Федеральная резервная система может снизить процентные ставки уже в сентябре. Спот-цены на золото к 04:40 по Гринвичу выросли на 0,1% до 2358,97 доллара за унцию после достижения почти двухнедельного максимума на предыдущей сессии. Американские фьючерсы на золото на COMEX опустились на 0,1% до 2366,70 доллара, пишет 1prime.ru.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 21:51 аст bitcoin торговался по 58 161,16 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 3,84%, а ее капитализация составила 1,14 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 131,40 долларов, понизившись в цене на 5,44%. Капитализация этой криптовалюты составила 376,3 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,13 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 5 июля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 4 июля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 4 июля.
1 австралийский доллар 319,84 тенге.
1 азербайджанский манат 280,47 тенге.
10 армянский драм 12,35 тенге.
1 белорусский рубль 145,55 тенге.
1 бразильский реал 85,51 тенге.
10 венгерских форинтов 13,05 тенге.
1 гонконгский доллар 60,88 тенге.
1 грузинский лари 172,56 тенге.
1 датская крона 68,85 тенге.
1 дирхам ОАЭ 129,43 тенге.
1 доллар США 475,39 тенге.
1 евро 513,37 тенге.
1 индийская рупия 5,7 тенге.
1000 иранский риал 11,3 тенге.
1 канадский доллар 349,01 тенге.
1 китайский юань 65,39 тенге.
1 кувейтский динар 1552,8 тенге.
1 кыргызский сом 5,52 тенге.
1 малазийский ринггит 101 тенге.
1 мексиканский песо 26,24 тенге.
1 молдавский лей 26,83 тенге.
1 норвежская крона 45,04 тенге.
1 польский злотый 119,61 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 126,73 тенге.
1 российский рубль 5,4 тенге.
1 СДР 625,88 тенге.
1 сингапурский доллар 351,85 тенге.
1 таджикский сомони 44,85 тенге.
1 тайский бат 12,98 тенге.
1 турецкая лира 14,6 тенге.
100 узбекских сумов 3,78 тенге.
1 украинская гривна 11,74 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 606,41 тенге.
1 чешская крона 20,41 тенге.
1 шведская крона 45,29 тенге.
1 швейцарский франк 528,15 тенге.
1 южноафриканский ранд 25,88 тенге.
100 южнокорейских вон 34,45 тенге.
1 японская иена 2,95 тенге.