Курс тенге на 5 июля, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть эталонных марок снижаются на фоне низкой активности торгов из-за праздника в США (День независимости). Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:31 аст 4 июля уменьшились на 0,1%, до 87,23 долларов за баррель. Фьючерсы на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на 0,25%, до 83,67 долларов за баррель. Это можно объяснить фиксированием прибыли после недавнего подъема, полагает аналитик OANDA Келвин Вонг, пишет Интерфакс-Казахстан. Днем ранее обе марки подорожали на 1,3%, причем Brent обновила максимум с 30 апреля, WTI — с 16 апреля.