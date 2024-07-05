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Курс тенге на 5 июля, цены на нефть и металлы

Официальный курс — 475,39 тенге за доллар США.

Нефть: цены на нефть эталонных марок снижаются на фоне низкой активности торгов из-за праздника в США (День независимости). Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:31 аст 4 июля уменьшились на 0,1%, до 87,23 долларов за баррель. Фьючерсы на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на 0,25%, до 83,67 долларов за баррель. Это можно объяснить фиксированием прибыли после недавнего подъема, полагает аналитик OANDA Келвин Вонг, пишет Интерфакс-Казахстан. Днем ранее обе марки подорожали на 1,3%, причем Brent обновила максимум с 30 апреля, WTI — с 16 апреля.

Металлы: цены на золото выросли после того, как более слабые, чем ожидалось, экономические данные США подогрели надежды на то, что Федеральная резервная система может снизить процентные ставки уже в сентябре. Спот-цены на золото к 04:40 по Гринвичу выросли на 0,1% до 2358,97 доллара за унцию после достижения почти двухнедельного максимума на предыдущей сессии. Американские фьючерсы на золото на COMEX опустились на 0,1% до 2366,70 доллара, пишет 1prime.ru.

Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 21:51 аст bitcoin торговался по 58 161,16 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 3,84%, а ее капитализация составила 1,14 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 131,40 долларов, понизившись в цене на 5,44%. Капитализация этой криптовалюты составила 376,3 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,13 трлн долларов.

Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 5 июля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 4 июля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 4 июля.

1 австралийский доллар 319,84 тенге.

1 азербайджанский манат 280,47 тенге.

10 армянский драм 12,35 тенге.

1 белорусский рубль 145,55 тенге.

1 бразильский реал 85,51 тенге.

10 венгерских форинтов 13,05 тенге.

1 гонконгский доллар 60,88 тенге.

1 грузинский лари 172,56 тенге.

1 датская крона 68,85 тенге.

1 дирхам ОАЭ 129,43 тенге.

1 доллар США 475,39 тенге.

1 евро 513,37 тенге.

1 индийская рупия 5,7 тенге.

1000 иранский риал 11,3 тенге.

1 канадский доллар 349,01 тенге.

1 китайский юань 65,39 тенге.

1 кувейтский динар 1552,8 тенге.

1 кыргызский сом 5,52 тенге.

1 малазийский ринггит 101 тенге.

1 мексиканский песо 26,24 тенге.

1 молдавский лей 26,83 тенге.

1 норвежская крона 45,04 тенге.

1 польский злотый 119,61 тенге.

1 риял Саудовской Аравии 126,73 тенге.

1 российский рубль 5,4 тенге.

1 СДР 625,88 тенге.

1 сингапурский доллар 351,85 тенге.

1 таджикский сомони 44,85 тенге.

1 тайский бат 12,98 тенге.

1 турецкая лира 14,6 тенге.

100 узбекских сумов 3,78 тенге.

1 украинская гривна 11,74 тенге.

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 606,41 тенге.

1 чешская крона 20,41 тенге.

1 шведская крона 45,29 тенге.

1 швейцарский франк 528,15 тенге.

1 южноафриканский ранд 25,88 тенге.

100 южнокорейских вон 34,45 тенге.

1 японская иена 2,95 тенге.

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