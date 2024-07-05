Первый зампред Сбера Александр Ведяхин работает в компании четверть века

Карьерный путь Александра Ведяхина начался 5 июля 1999 года в центральном отделении Сбербанка в Волгограде. Будущий топ-менеджер с красным дипломом экономиста устроился в одно из банковских отделений Сбера контролером-кассиром. Затем он перевелся в Отдел статистического анализа и отчетности Экономического управления Волгоградского банка Сбербанка. Спустя два года был назначен начальником сектора по работе с физическими лицами отделения № 8621 в Волгограде, а в июне 2006 года — стал заместителем управляющего этого отделения. Совмещая работу с учебой, Ведяхин получил степень кандидата экономических наук в Волгоградском государственном техническом университете.