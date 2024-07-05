Следователи пришли с обысками в красноярский УДИБ

Следственные действия проходят в рамках уголовного дела, фигурантами которого являются муниципальное предприятие «САТП» и ООО «ПромСтрой». Красноярское «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» выступало заказчиком по контрактам, к законности заключения которых у правоохранителей возникли вопросы. Сейчас во всех трех организациях изымаются документы, которые могут быть интересны следствию.