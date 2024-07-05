Следователи пришли с обысками в красноярский УДИБ

Следственные действия проходят в рамках уголовного дела, фигурантами которого являются муниципальное предприятие «САТП» и ООО «ПромСтрой». Красноярское «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» выступало заказчиком по контрактам, к законности заключения которых у правоохранителей возникли вопросы. Сейчас во всех трех организациях изымаются документы, которые могут быть интересны следствию.
Напомним, в конце июня в Красноярске задержали генерального директора ООО «ПромСтрой» Декарда Ханагяна и бывшего руководителя САТП Дмитрия Сокирку. Их подозревают в картельном сговоре при ремонте красноярских дорог. По версии следствия, «Промстрой» отказывался от участия в некоторых конкурсах, обеспечивая победу муниципальным коллегам по наиболее выгодной цене. После этого коммерсантов нанимали в качестве субподрядчиков.
Уголовное дело по данному факту возбуждено по пп. «а», «в» ч.2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции путем заключения ограничивающего конкуренцию соглашения — картеля). Основой для возбуждения уголовного дела стали материалы прокуратуры Красноярского края.