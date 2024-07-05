Весной Узбекистан значительно сократил экспорт золота

По данным Всемирного совета по золоту, в апреле золотовалютные резервы центральных банков выросли на 33 тонны. Покупки золота уменьшились с 39 тонн в марте до 36 тонн в апреле, а продажи упали в 12 раз — с 36 до 3 тонн.