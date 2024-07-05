Весной Узбекистан значительно сократил экспорт золота

По данным Всемирного совета по золоту, в апреле золотовалютные резервы центральных банков выросли на 33 тонны. Покупки золота уменьшились с 39 тонн в марте до 36 тонн в апреле, а продажи упали в 12 раз — с 36 до 3 тонн.
Основным покупателем золота стала Турция, купившая 8 тонн, Казахстан и Индия приобрели по 6 тонн драгметалла.
Экспорт снизился из-за Узбекистана и Иордании, чьи резервы сократились всего на 1 тонну, что значительно меньше, чем в феврале и марте. В эти месяцы Узбекистан продал 23 тонны золота.
В мае чистый объем покупки драгметалла со стороны центробанков составил 10 тонн. При этом покупки сократились, а продажи заметно выросли. Главный покупатель драгметалла — Польша (10 тонн), на втором и третьем местах расположились Турция (6 тонн) и Индия (4 тонны). Казахстан продал 10 тонн золота и стал основным продавцом в мире.
С начала года чистый объем продаж золота из Узбекистана составил 17−18 тонн, что является вторым показателем после Филиппин. В пятерку крупнейших продавцов мира входят Таиланд, Иордания, а также остров Сен-Мартен и Кюрасао. Основными покупателями золота являются Турция, Китай и Индия.