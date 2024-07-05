Беларусь заняла третье место из 43 стран Европы с самой низкой ценой бензина

Беларусь заняла третье место из 43 стран Европы по стоимости бензина. Согласно проведенному исследованию, в 2024 году страной с самым дешевым бензином назвали Казахстан, где литр стоит 0,58 долларов. На втором месте оказалась Россия, где литр бензина можно купить за 0,64 доллара. Третье место досталось Беларуси, где литр бензина стоит 0,74 доллара.