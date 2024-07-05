Беларусь заняла третье место из 43 стран Европы с самой низкой ценой бензина

Беларусь заняла третье место из 43 стран Европы по стоимости бензина. Согласно проведенному исследованию, в 2024 году страной с самым дешевым бензином назвали Казахстан, где литр стоит 0,58 долларов. На втором месте оказалась Россия, где литр бензина можно купить за 0,64 доллара. Третье место досталось Беларуси, где литр бензина стоит 0,74 доллара.
К примеру, Польша оказалась на 15 мест. В указанной стране литр бензина стоит 1,61 доллара. Литва заняла 20 место. Там стоимость литра бензина составляет 1,67 доллара. Самым дорогим литр бензина оказался в Нидерландах — 3,03 доллара за литр.
В исследовании указано, что на среднюю зарплату белорус может заправиться на 789 литров бензина. Таким образом страна заняла 28-е из 43.