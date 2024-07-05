Комплексное развитие территорий: в Москворечье-Сабурове построят еще несколько домов по программе реновации

«Участок площадью 1,39 гектара расположен на Каширском шоссе. На нем планируется построить жилье для программы реновации площадью более 37 тысяч квадратных метров. Вложения в проект оцениваются в 4,9 миллиарда рублей. Благодаря возведению в рамках программы реновации новостроек, в которых первые этажи делают нежилыми, в столице также появляются рабочие места. Так, в результате реализации этого проекта КРТ в районе Москворечье-Сабурово будет создано около 140 рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.
Территория расположена между Юго-Восточной хордой и Каширским шоссе, рядом находятся Москва-река, станция метро «Кантемировская» и станция Москворечье второго Московского центрального диаметра.
«На первых этажах новостроек, предназначенных для целей программы реновации, появятся объекты бытового обслуживания, магазины, кафе и рестораны. Территорию благоустроят, а также построят здесь дороги, пешеходные тротуары и велодорожки», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 таких проектов общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Сергея Собянина.