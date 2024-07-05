Комплексное развитие территорий: в Москворечье-Сабурове построят еще несколько домов по программе реновации

«Участок площадью 1,39 гектара расположен на Каширском шоссе. На нем планируется построить жилье для программы реновации площадью более 37 тысяч квадратных метров. Вложения в проект оцениваются в 4,9 миллиарда рублей. Благодаря возведению в рамках программы реновации новостроек, в которых первые этажи делают нежилыми, в столице также появляются рабочие места. Так, в результате реализации этого проекта КРТ в районе Москворечье-Сабурово будет создано около 140 рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.