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Возвращение сайры к дальневосточным берегам ожидается через 3−5 лет

А пока рыбаки ловят в больших объемах иваси.

Источник: PrimaMedia.ru

Дальневосточные рыбаки значительно увеличили вылов сардины иваси за счёт выхода добывающего флота в районы на большом удалении от берега российского вылова. Хороший улов может привести к снижению цен на популярную в Приморье рыбу. А вот возвращение к родным берегам сайры, которая ушла в воды Мирового океана 8−9 лет назад, ожидается лишь через несколько лет, сообщает ИА PrimaMedia.

По данным Росрыболовства, в I полугодии 2024 года добыто 105,4 тысячи тонн сардины иваси, что более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода 2023 года. Вылов скумбрии составил 1,8 тысячи тонн.

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов на заседании штаба по организации пелагической путины отметил очень хорошую динамику добычи иваси.

«В зоне Японии показатели по текущему году в силу разных причин низкие. Вместе с тем это вынудило рыбопромышленников искать рыбу за пределами исключительных экономических зон — в открытых водах Северной части Тихого океана. И эффект от этого есть, что не может не радовать. Ранее в районах на большом удалении от берега российского вылова практически не было», — сказал Соколов.

Исключительная экономическая зона — это территория моря прибрежного государства, которая не может превышать 200 морских миль от исходных линий.

По данным ЦСМС, вылов иваси в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) РФ составил более 90 тысяч тонн (в 2023 — 43 тысяч тонн), в открытой части Северо-западной части Тихого океана (СЗТО) — 14,3 тысячи тонн (в 2023 году в этом районе добычи не было).

На штабе обсудили дальнейшее развитие путины. Традиционно период июль-август считался не эффективным для вылова сардины. В этом году наука рекомендует продолжать промысел и оставить флот на добыче, в том числе у Южных Курил. В принципе путина может идти круглогодично: иваси сейчас много — подходит урожайное поколение.

Мотивация продолжения промысла подкрепляется и экономическими перспективами освоения больших объемов сардины. Как отметил заместитель директора — руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Алексей Байталюк, снижается вылов анчоуса — одного из самых массовых видов мирового промысла и сырья для производства муки и рыбного жира. Иваси вполне может заместить недостающие объемы. В 2024 году прогнозируемый вылов иваси может составить 579 тысяч тонн. Но объем вылова может корректироваться по ходу путины.

Ученые ВНИРО также говорят о закономерных тенденциях, цикличности динамики вылова пелагических объектов: на протяжении последних лет снижается вылов скумбрии, поэтому уже через 3−5 лет можно ожидать подходы сайры.

Управляющий группы компаний «Доброфлот» Александр Ефремов два года назад отмечал, что прекращение российскими рыбаками промысла сайры и переход на использование импортного сырья привело к опасному явлению: начиная с 2021 года недобросовестные производители массово подделывают консервы из сайры. Вместо качественного, но дорогого сырья они наполняют банки с этикеткой «Сайра» более дешёвыми сортами рыбы (например, сельдью), а то и вовсе используют просроченную рыбу или сырье неясного происхождения.

экономика