Возвращение сайры к дальневосточным берегам ожидается через 3−5 лет

Дальневосточные рыбаки значительно увеличили вылов сардины иваси за счёт выхода добывающего флота в районы на большом удалении от берега российского вылова. Хороший улов может привести к снижению цен на популярную в Приморье рыбу. А вот возвращение к родным берегам сайры, которая ушла в воды Мирового океана 8−9 лет назад, ожидается лишь через несколько лет, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным Росрыболовства, в I полугодии 2024 года добыто 105,4 тысячи тонн сардины иваси, что более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода 2023 года. Вылов скумбрии составил 1,8 тысячи тонн.
«В зоне Японии показатели по текущему году в силу разных причин низкие. Вместе с тем это вынудило рыбопромышленников искать рыбу за пределами исключительных экономических зон — в открытых водах Северной части Тихого океана. И эффект от этого есть, что не может не радовать. Ранее в районах на большом удалении от берега российского вылова практически не было», — сказал Соколов.
Исключительная экономическая зона — это территория моря прибрежного государства, которая не может превышать 200 морских миль от исходных линий.
По данным ЦСМС, вылов иваси в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) РФ составил более 90 тысяч тонн (в 2023 — 43 тысяч тонн), в открытой части Северо-западной части Тихого океана (СЗТО) — 14,3 тысячи тонн (в 2023 году в этом районе добычи не было).
На штабе обсудили дальнейшее развитие путины. Традиционно период июль-август считался не эффективным для вылова сардины. В этом году наука рекомендует продолжать промысел и оставить флот на добыче, в том числе у Южных Курил. В принципе путина может идти круглогодично: иваси сейчас много — подходит урожайное поколение.
Мотивация продолжения промысла подкрепляется и экономическими перспективами освоения больших объемов сардины. Как отметил заместитель директора — руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Алексей Байталюк, снижается вылов анчоуса — одного из самых массовых видов мирового промысла и сырья для производства муки и рыбного жира. Иваси вполне может заместить недостающие объемы. В 2024 году прогнозируемый вылов иваси может составить 579 тысяч тонн. Но объем вылова может корректироваться по ходу путины.
Ученые ВНИРО также говорят о закономерных тенденциях, цикличности динамики вылова пелагических объектов: на протяжении последних лет снижается вылов скумбрии, поэтому уже через 3−5 лет можно ожидать подходы сайры.
Управляющий группы компаний «Доброфлот» Александр Ефремов два года назад отмечал, что прекращение российскими рыбаками промысла сайры и переход на использование импортного сырья привело к опасному явлению: начиная с 2021 года недобросовестные производители массово подделывают консервы из сайры. Вместо качественного, но дорогого сырья они наполняют банки с этикеткой «Сайра» более дешёвыми сортами рыбы (например, сельдью), а то и вовсе используют просроченную рыбу или сырье неясного происхождения.