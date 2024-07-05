Возвращение сайры к дальневосточным берегам ожидается через 3−5 лет

«В зоне Японии показатели по текущему году в силу разных причин низкие. Вместе с тем это вынудило рыбопромышленников искать рыбу за пределами исключительных экономических зон — в открытых водах Северной части Тихого океана. И эффект от этого есть, что не может не радовать. Ранее в районах на большом удалении от берега российского вылова практически не было», — сказал Соколов.