Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЗВР Беларуси за месяц сократились на 53 миллиона долларов

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Международные резервные активы Беларуси по состоянию на 1 июля текущего года составляют 8 358,5 миллиона долларов, свидетельствуют данные Национального банка республики.

Источник: Sputnik.by

На предыдущую отчетную дату — в июне — ЗВР составляли 8 411,4 миллиона долларов, уменьшившись по сравнению с маем на 30,1 миллиона долларов.

Теперь темпы снижения объемов резервных активов республики ускорились и достигли цифры в 52,9 миллиона. Объем монетарного золота сократился с 4 074,2 миллиона долларов до 4 050,8 миллиона. Резервные активы в валюте упали с отметки в 2 973,0 миллиона долларов до уровня в 2 948,3 миллиона.

Регулятор перестал публиковать подробную статистику о состоянии международных резервных активов, поэтому нельзя достоверно утверждать, что стало причиной их сокращения.

Тем не менее у Беларуси в текущем году продолжает расти дефицит внешней торговли товарами. Это означает, что страна больше покупает, чем продает на внешних рынках. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за январь-май 2024 года сложилось в размере 1913,1 миллиона долларов.

Власти республики поставили для себя целевой показатель, согласно которому размер международных резервных активов на 1 января 2025 года не должен быть ниже 6 миллиардов долларов.

экономика
золото и драгметаллы