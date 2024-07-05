ЗВР Беларуси за месяц сократились на 53 миллиона долларов

На предыдущую отчетную дату — в июне — ЗВР составляли 8 411,4 миллиона долларов, уменьшившись по сравнению с маем на 30,1 миллиона долларов.
Теперь темпы снижения объемов резервных активов республики ускорились и достигли цифры в 52,9 миллиона. Объем монетарного золота сократился с 4 074,2 миллиона долларов до 4 050,8 миллиона. Резервные активы в валюте упали с отметки в 2 973,0 миллиона долларов до уровня в 2 948,3 миллиона.
Регулятор перестал публиковать подробную статистику о состоянии международных резервных активов, поэтому нельзя достоверно утверждать, что стало причиной их сокращения.
Тем не менее у Беларуси в текущем году продолжает расти дефицит внешней торговли товарами. Это означает, что страна больше покупает, чем продает на внешних рынках. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за январь-май 2024 года сложилось в размере 1913,1 миллиона долларов.
Власти республики поставили для себя целевой показатель, согласно которому размер международных резервных активов на 1 января 2025 года не должен быть ниже 6 миллиардов долларов.