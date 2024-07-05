ЗВР Беларуси за месяц сократились на 53 миллиона долларов

Тем не менее у Беларуси в текущем году продолжает расти дефицит внешней торговли товарами. Это означает, что страна больше покупает, чем продает на внешних рынках. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за январь-май 2024 года сложилось в размере 1913,1 миллиона долларов.