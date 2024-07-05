Возвращение легендарных акул: Аналог шведской IKEA откроется в Петербурге

В Петербурге откроется аналог шведской IKEA. Сейчас магазин, который носит название «НОНТОН для дома», завершает последние приготовления, чтобы 6 июля распахнуть свои двери для посетителей в Центре мебели и интерьера «Кабатура» на улице Фучика. Кстати, ассортимент магазина будет очень сильно повторять тот, что был в ушедшей из России компании. Поэтому покупатели там смогут найти не только мебель, декор для дома и посуду, но и легендарных игрушечных акул. Об этом сообщили в Telegram-канале гипермаркета.
Примечательно, что новый магазин, площадь которого составит аж 7,4 тысячи квадратных метров, решил повторить формат IKEA не только в плане ассортимента, но и организации общественного питания.
— Мы оборудовали кафе, где можно купить ароматный кофе и вкусную еду, — сообщили в компании.
А чтобы родители могли спокойно прогуляться по магазину, там оборудовали детскую комнату.
Как уже говорилось ранее, открытие гипермаркета пройдет 6 июля. В этот день там проведут шоу-программу, которая включает развлечение для детей.