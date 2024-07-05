Возвращение легендарных акул: Аналог шведской IKEA откроется в Петербурге

В Петербурге откроется аналог шведской IKEA. Сейчас магазин, который носит название «НОНТОН для дома», завершает последние приготовления, чтобы 6 июля распахнуть свои двери для посетителей в Центре мебели и интерьера «Кабатура» на улице Фучика. Кстати, ассортимент магазина будет очень сильно повторять тот, что был в ушедшей из России компании. Поэтому покупатели там смогут найти не только мебель, декор для дома и посуду, но и легендарных игрушечных акул. Об этом сообщили в Telegram-канале гипермаркета.