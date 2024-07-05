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Где в Волгограде планируется новая жилая застройка?

Изменения произойдут, например, в р. п. Южном Красноармейского района, где назначение земель изменено на жилую зону.

Источник: РИА "Новости"

В Волгограде определили участки, которые будут переданы под жилую застройку.

Соответствующее решение приняла на минувшей неделе Волгоградская гордума.

Как сообщила пресс-служба думы, в Советском районе многоэтажки построят на пересечении улиц Автомобилистов и Слесарной (общая площадь домов составит 43 тыс. кв. м). Ещё 120 тыс. кв. м возведут рядом с «Родниковой долиной».

Стройку запланировали и на земельном участке недалеко от гаражного кооператива «Ветеран» по ул. Комиссара Милиции Бирюкова.

Изменения произойдут и в рабочем посёлке Южном Красноармейского района, где назначение земель изменено с производственно-деловой зоны на жилую для индивидуального строительства. В части квартала Кировского района границы участка переведены в жилую зону смешанной застройки.

Новый статус получил и участок в посёлке Металлургов, 68, где находится Волгоградский областной ботанический сад. Теперь это особо охраняемая природная территория.

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