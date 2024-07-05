Где в Волгограде планируется новая жилая застройка?

Как сообщила пресс-служба думы, в Советском районе многоэтажки построят на пересечении улиц Автомобилистов и Слесарной (общая площадь домов составит 43 тыс. кв. м). Ещё 120 тыс. кв. м возведут рядом с «Родниковой долиной».