Утвержден проект третьего участка Рублево-Архангельской линии метро

Рублёво-Архангельская линия метро пройдет от делового центра «Москва-Сити» до Рублёво-Архангельского за МКАД — с пересадками на МЦК, Солнцевскую, Филёвскую, Арбатско-Покровскую ветки и Большую кольцевую линию метро (БКЛ). Первые две станции «Деловой центр» и «Шелепиха» открыты в 2018 году в составе БКЛ. В 2021-м начались работы по строительству первого и второго участков от «Шелепихи» до «Липовой Рощи» с шестью станциями. В настоящее время ведутся работы по строительству трех станций: «Народное Ополчение», «Звенигородская» и «Бульвар Генерала Карбышева».