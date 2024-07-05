Минтранс Башкирии закупит в лизинг 80 больших автобусов за 1,8 млрд рублей

Автобусы должны быть поставлены до 20 августа на Сипайловскую улицу, 7, где находится филиал ГУП «Башавтотранс». Лизинговые платежи необходимо перечислять в течение пяти лет (60 месяцев), до 2029 года. В этом году сумма выплат составляет 91,7 млн руб., с 2025 года по 2028 год — по 366,8 млн руб., в 2029 году — 275,2 млн руб.
Согласно закупочной документации, необходимо поставить автобусы вместимостью до 92 пассажиров с 25−30 посадочными местами, работающие на метане, оснащенные системами пожаротушения двигателя, принудительного наклона кузова «Книлинг», спутниковой навигации, видеонаблюдения, контроля режима труда и отдыха водителя. В салоне должны быть стационарные зарядные устройства для мобильной техники и роутер.
Как сообщал «Ъ-Уфа», в мае этого года ГУП «Башавтотранс» отменило три закупки лизинговых услуг общей стоимостью 3,9 млрд руб. Начальные цены договоров составляли соответственно 3,5 млрд руб., 212,7 млн руб. и 190,88 млн руб. Их должен был оплатить заказчик за счет собственных средств, следует из материалов портала госзакупок.
Согласно извещению от 3 мая, единственным поставщиком было АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). Срок лизинга — до конца ноября 2029 года. Товар должны были поставить на Сипайловскую улицу, 7, его количество и характеристики в документации не уточнялись.