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Минтранс Башкирии закупит в лизинг 80 больших автобусов за 1,8 млрд рублей

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии на аукционе 24 июля выберет поставщика 80 автобусов большого класса в лизинг, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 1,8 млрд руб., его профинансируют из бюджета республики.

Автобусы должны быть поставлены до 20 августа на Сипайловскую улицу, 7, где находится филиал ГУП «Башавтотранс». Лизинговые платежи необходимо перечислять в течение пяти лет (60 месяцев), до 2029 года. В этом году сумма выплат составляет 91,7 млн руб., с 2025 года по 2028 год — по 366,8 млн руб., в 2029 году — 275,2 млн руб.

Согласно закупочной документации, необходимо поставить автобусы вместимостью до 92 пассажиров с 25−30 посадочными местами, работающие на метане, оснащенные системами пожаротушения двигателя, принудительного наклона кузова «Книлинг», спутниковой навигации, видеонаблюдения, контроля режима труда и отдыха водителя. В салоне должны быть стационарные зарядные устройства для мобильной техники и роутер.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в мае этого года ГУП «Башавтотранс» отменило три закупки лизинговых услуг общей стоимостью 3,9 млрд руб. Начальные цены договоров составляли соответственно 3,5 млрд руб., 212,7 млн руб. и 190,88 млн руб. Их должен был оплатить заказчик за счет собственных средств, следует из материалов портала госзакупок.

Согласно извещению от 3 мая, единственным поставщиком было АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). Срок лизинга — до конца ноября 2029 года. Товар должны были поставить на Сипайловскую улицу, 7, его количество и характеристики в документации не уточнялись.

экономика