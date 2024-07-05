Минтранс Башкирии закупит в лизинг 80 больших автобусов за 1,8 млрд рублей

Автобусы должны быть поставлены до 20 августа на Сипайловскую улицу, 7, где находится филиал ГУП «Башавтотранс». Лизинговые платежи необходимо перечислять в течение пяти лет (60 месяцев), до 2029 года. В этом году сумма выплат составляет 91,7 млн руб., с 2025 года по 2028 год — по 366,8 млн руб., в 2029 году — 275,2 млн руб.