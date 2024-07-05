Экс-президент НПФ «Стратегия» пытается сохранить себе квартиру

«Стратегия» была одним из крупнейших НПФ в регионе. В марте 2016 года фонд лишился лицензии, в январе 2018-го был признан банкротом. Почти сразу после отзыва у НПФ лицензии, в апреле 2016 года, в отношении Петра Пьянкова возбудили уголовное дело. Он был признан виновным в хищении активов НПФ «Стратегия» на сумму более 220 млн руб., а также в отмывании средств на 150 млн руб. и незаконном образовании юрлиц. В 2018 году суд приговорил господина Пьянкова к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 2 млн руб.