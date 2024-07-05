На Левом берегу практически достроили проблемный долгострой

До конца 2024 года на улице Перелёта достроят жилой дом. Об этом сегодня, 5 июля, сообщила пресс-служба министерства строительства Омской области.
Речь идёт о здании Перелёта, 2. Многоэтажку начали возводить ещё в 2016, однако построили всего лишь на 20%. В прошлом году правительство нашло средства на достройку здания, домом занялся новый подрядчик.
Сейчас строительная готовность здания составляет 40%, а завершить его планируют в 4 квартале этого года. Подрядчик, ООО «Строитель», уже смонтировал лифтовые шахты, внутренние перегородки, достроил внешние стены и сейчас занимается установкой окон. Параллельно идут прокладка сетей и внутренняя отделка.
«Напомним, что для решения вопроса обманутых дольщиков в регионе применяются несколько эффективных механизмов. Это либо достройка проблемных объектов и передача готовых квартир, либо компенсационные выплаты участникам долевого строительства, либо предоставление квартир в новых микрорайонах, построенных в рамках масштабных инвестиционных проектов», — сообщили в минстрое.
Своих квартир в доме ждут 167 дольшиков.