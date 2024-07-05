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В Башкирии многодетным семьям компенсируют часть стоимости обучения в колледже

В Башкирии многодетным семьям компенсируют часть стоимости обучения в колледже.

Источник: Башинформ

Многодетным семьям в Башкортостане компенсируют половину годовой стоимости обучения детей в колледжах и техникумах республики. Размер компенсации составляет не более 30 тысяч рублей в год. Деньги будут выплачивать по завершении каждого учебного года, сообщает пресс-служба минтруда РБ.

️Право на льготу имеют все многодетные семьи, независимо от достатка. Компенсацию предоставят при соблюдении следующих условий:

— заявитель и все члены многодетной семьи — граждане России и проживают на территории Башкортостана;

— обучающийся не старше 23 лет;

— студент получает среднее профессиональное образование впервые.

При этом многодетной будет считаться не только та семья, в которой есть три и более несовершеннолетних детей, но и если в ней есть дети, которые уже учатся в школах, колледжах и вузах очно.

Подать заявление на компенсацию можно в отделениях МФЦ либо филиалах Республиканского центра социальной поддержки населения.

образование