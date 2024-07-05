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Тенге снижается: что давит на курс?

Курс казахстанского тенге в паре с долларом США направлен вниз. Ослабление нацвалюты Казахстана не прекращается и пока только набирает обороты, передает DKnews.kz.

Источник: DKNews.kz

Торги четверга для доллара завершились на ступени в 475,41 тенге.

На тенге давят санкции против России, которые были реализованы в июне, а также сокращение объема предоставляемой рынку долларовой ликвидности со стороны Нацбанка РК.

Нефть в умеренной коррекции, но и такие сырьевые котировки могли бы оказать тенге опору. Баррель Brent консолидируется около $87,10.

Отношение к риску сохраняется позитивным.

В пятницу доллар США проторгуется в границах 470−480 тенге, евро — 500−525 тенге, рубль — 5,40−5,50 тенге, китайский юань — 64−66 тенге.

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