Тенге снижается: что давит на курс?

Торги четверга для доллара завершились на ступени в 475,41 тенге.
На тенге давят санкции против России, которые были реализованы в июне, а также сокращение объема предоставляемой рынку долларовой ликвидности со стороны Нацбанка РК.
Нефть в умеренной коррекции, но и такие сырьевые котировки могли бы оказать тенге опору. Баррель Brent консолидируется около $87,10.
Отношение к риску сохраняется позитивным.
В пятницу доллар США проторгуется в границах 470−480 тенге, евро — 500−525 тенге, рубль — 5,40−5,50 тенге, китайский юань — 64−66 тенге.