Минниханов осмотрел новый молочный комплекс на 1,5 тыс. голов в Кукморе

Как сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, данный объект включает в себя автоматизированный доильный зал. Там одновременно могут обслуживать до 50 коров. Всего в комплексе сейчас содержится 1337 голов, но уже к концу 2024-го их количество хотят увеличить до 1500.