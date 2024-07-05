Из Казахстана в другие страны отправляют все меньше денег

Стоит отметить, что второй год подряд сокращаются как международные денежные переводы, отправленные через СДП за рубеж, так и полученные из-за рубежа. Объем переводов, отправленных за рубеж за январь-май 2024 года, составил 310,4 млрд тенге, что на 11,1% меньше, чем за январь-май 2023 года. В свою очередь объем полученных из-за рубежа денежных переводов сократился сразу на 26,6%, до 101 млрд тенге.