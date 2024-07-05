Из Казахстана в другие страны отправляют все меньше денег

Объем международных розничных денежных переводов через системы денежных переводов (СДП) за январь-май 2024 года составил 411,4 млрд тенге, что на 15,5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Показатель сокращается уже второй год подряд: так, в прошлом году он уменьшился на 14,6%. Такие данные приводит ranking.kz.
Стоит отметить, что второй год подряд сокращаются как международные денежные переводы, отправленные через СДП за рубеж, так и полученные из-за рубежа. Объем переводов, отправленных за рубеж за январь-май 2024 года, составил 310,4 млрд тенге, что на 11,1% меньше, чем за январь-май 2023 года. В свою очередь объем полученных из-за рубежа денежных переводов сократился сразу на 26,6%, до 101 млрд тенге.
Более половины объема международных денежных переводов, отправленных через СДП за рубеж за январь-май 2024 года, приходится лишь на две страны: Россию и Узбекистан — 99,9 млрд и 74,4 млрд тенге соответственно. Причем объем переводов в Россию показал рост на 12,2%, а в Узбекистан — наоборот, уменьшился на 8,8%.
Значительный объем переводов из РК пришелся также на Турцию — 69,5 млрд тенге, что сразу на 22,3% меньше, чем за январь-май прошлого года, когда эта страна лидировала среди прочих по объему переводов из Казахстана.
Половина объема международных денежных переводов, полученных из-за рубежа через СДП за январь-май 2024 года, пришлась на три государства: Россию, США и Южную Корею — 28,8 млрд, 12,3 млрд и 11,2 млрд тенге соответственно.
Объем переводов, полученных из России, по сравнению с январем-маем 2023 года сократился почти в два раза, а переводы из США и Южной Кореи сократились на 11,1% и 19,2% соответственно.
Среди систем денежных переводов по объему переведенных средств уверенно лидирует «Золотая корона»: за январь-май 2024 года на ее долю пришлось 87% отправленных за рубеж и 51,3% полученных из-за рубежа через СДП денег. Объем отправленных за рубеж денежных переводов через «Золотую корону» составил 269,9 млрд тенге, а следом идут Western Union и MoneyGram — 20,1 млрд и 5,4 млрд тенге соответственно. На прочие системы пришлось 15 млрд тенге. Объем полученных из-за рубежа денежных переводов через «Золотую корону» составил 51,8 млрд тенге, следом также идут Western Union и MoneyGram — 29,2 млрд и 14,1 млрд тенге соответственно. На прочие системы пришлось 6 млрд тенге.