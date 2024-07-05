Нацбанк Казахстана выходит из «Фонда гарантирования депозитов»

«Национальный банк Республики Казахстан информирует о начале процесса передачи активов АО “Казахстанский фонд гарантирования депозитов” в доверительное управление частным управляющим компаниям».
Нацбанк, добавили в финрегуляторе, разработал стратегию развития рынка ценных бумаг. В соответствии с ней банк постепенно откажется от управления активами дочерних организаций.
По данным Нацбанка, размер спецрезерва Фонда гарантирования вкладов составляет более 2,5 миллиарда долларов.
Между тем на первом этапе в частные руки передадут более 420 миллионов долларов. В Нацбанке уточнили, что дальнейшая передача активов будет осуществляться поэтапно в зависимости от показателей эффективности частных управляющих компаний.
«Мы оценили риски и разработали инвестиционную политику для частных компаний, согласно которой инвестирование будет осуществляться только в надежные финансовые инструменты».
Речь идет о государственных ценных бумагах Казахстана, облигациях субъектов квазигосударственного сектора и международных финансовых организаций со сроком погашения до трех лет, а также операции обратного РЕПО, добавил он.
По словам Утембаева, главной задачей фонда является сохранение средств спецрезерва и поддержание их высокой ликвидности, данная программа призвана увеличить доходность активов.
Директор департамента монетарных операций Нацбанка Нуржан Турсунханов, отметил, что по инициативе банка на Казахстанской фондовой бирже запущен индекс государственных ценных бумаг для целей индексного управления активами фонда.
«Мы провели большую работу совместно с фондом и KASE».
Сегодня, добавил Турсунханов, «мы находимся на пороге исторического момента».
«Впервые в Казахстане к активам крупного институционального инвестора в лице КФГД будет применен широко использующийся в международной практике индексный подход, но на базе именно локального бенчмарка (эталонный портфель — Sputnik), внедренного на площадке Казахстанской фондовой биржи», — сказал Турсунханов.