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В пригороде Ташкента появится крупный текстильно-индустриальный технопарк

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В пригороде Ташкента началось строительство крупного текстильно-индустриального технопарка. Общая стоимость проекта составит 350 миллионов долларов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным пресс-службы хокимията столичного региона, он расположится на территории махалли «Нурли замин» Юкоричирчикского района на площади 69,2 гектара.

Окончание всех строительно-монтажных работ и запуск технопарка запланированы на четвертый квартал 2025 года. Ожидается, что новый кластер обеспечит работой более чем двух тысяч человек.

Напомним, что недавно эксперт рассказал о способах развития текстильной и швейно-трикотажной промышленности Узбекистана и рекомендовал не только шить на заказ, но и усиленно продвигать отечественные бренды.

экономика