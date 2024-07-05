В пригороде Ташкента появится крупный текстильно-индустриальный технопарк

По данным пресс-службы хокимията столичного региона, он расположится на территории махалли «Нурли замин» Юкоричирчикского района на площади 69,2 гектара.
Окончание всех строительно-монтажных работ и запуск технопарка запланированы на четвертый квартал 2025 года. Ожидается, что новый кластер обеспечит работой более чем двух тысяч человек.
Напомним, что недавно эксперт рассказал о способах развития текстильной и швейно-трикотажной промышленности Узбекистана и рекомендовал не только шить на заказ, но и усиленно продвигать отечественные бренды.