Бюджет Молдовы тает на глазах: Доходная часть госбюджета на 2024 год будет сокращена

По мнению Минфина, изменения необходимы для корректировки показателей бюджета по доходам, расходам и дефициту бюджета в соответствии с новым прогнозом макроэкономических показателей на 2024 год и эволюцией исполнения госбюджета на 2024 год за первые 5 месяцев года. Сбор доходов от прямых и косвенных налогов снизился, что отражает более медленное, чем ожидалось, восстановление экономики и меры налогово-бюджетной политики с 2023 года.