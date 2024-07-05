Бюджет Молдовы тает на глазах: Доходная часть госбюджета на 2024 год будет сокращена

Бюджетный дефицит в Молдове увеличится до 16,7 млрд леев.
Парламент принял в первом чтении поправку к закону о государственном бюджете на 2024 год, увеличивающую дефицит бюджета на 7,6%, до 16 млрд 777,8 млн леев.
Согласно документу, доходная часть госбюджета на 2024 год будет сокращена на 801,46 млн леев, с 66 млрд 632 млн леев до 65 млрд 830,54 млн леев (-1,2%), а расходная часть увеличится на 386,34 млн леев, достигнув 82 млрд 608,34 млн леев (+0,5%), пишет bani.md.
По мнению Минфина, изменения необходимы для корректировки показателей бюджета по доходам, расходам и дефициту бюджета в соответствии с новым прогнозом макроэкономических показателей на 2024 год и эволюцией исполнения госбюджета на 2024 год за первые 5 месяцев года. Сбор доходов от прямых и косвенных налогов снизился, что отражает более медленное, чем ожидалось, восстановление экономики и меры налогово-бюджетной политики с 2023 года.