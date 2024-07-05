ГПК: с начала года в Беларусь прибыло около 67 тысяч граждан Украины

Всего с 24 февраля 2022 года в Беларусь с Украины прибыло 213 364 гражданина этой страны, рассказали в ГПК. Из них в республике путем пересечения украинско-белорусской границы оказались 15 948 человек, транзитом через Польшу — 150 505, через Литву — 41 507, через Латвию — 5 404, уточнили в ГПК.