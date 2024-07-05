ГПК: с начала года в Беларусь прибыло около 67 тысяч граждан Украины

Согласно информации ведомства, опубликованной в его Telegram-канале, преимущественно украинцы въезжали на белорусскую территорию через Польшу.
«С начала года в нашу страну въехали 66 872 гражданина Украины: транзитом через Польшу — 52 717, через Литву — 13 257, через Латвию — 868, через Украину — 30», — сказано в сообщении.
Всего с 24 февраля 2022 года в Беларусь с Украины прибыло 213 364 гражданина этой страны, рассказали в ГПК. Из них в республике путем пересечения украинско-белорусской границы оказались 15 948 человек, транзитом через Польшу — 150 505, через Литву — 41 507, через Латвию — 5 404, уточнили в ГПК.
Украинские беженцы начали приезжать в Беларусь после начала российской специальной военной операции.
Для приезжающих были организованы места временного проживания и пункты обогрева. Они располагались около деревень Гдень, Поддобрянка и погранперехода «Новая Гута». В местах временного пребывания дежурили волонтеры, медики и сотрудники МЧС.
В сентябре 2022 года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому граждане, прибывшие из Украины в республику, уравнены в правах с гражданами Беларуси.