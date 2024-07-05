«Торговые центры “плачут” по вам»: Смольный принял у себя китайских инвесторов и обсудил сферы возможного сотрудничества

Российско-китайская дружба — краеугольный камень глобальной стабильности. Так об отношениях России и КНР высказывался президент Владимир Путин. Ради экономически взаимовыгодной дружбы в Заксобрании Петербурга состоялась рабочая встреча с делегацией из Китайской Народной Республики.
ИНВЕСТИЦИИ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ.
На встрече китайские и петербургские предприниматели и представители власти прощупывали друг под другом деловую почву. Гости из КНР не скрывали, что все больше китайских компаний желает перебраться на российский рынок. Особенно китайцы интересовались инвестициями: в какие сферы и проекты в России можно вложить деньги? Выразили китайцы и желание изучить российский рынок недвижимости и предложили совместную работу в сфере добычи и обработки угля.
— Китаю нужно исследовать российский рынок и адаптировать под него свои технологии и методы работы, а также изучить законодательные требования и подобрать партнеров для совместной деятельности. Мы надеемся на поддержку государственных органов, — отметил представитель китайской горнодобывающей компании.
В ответ на это депутат Заксобрания Дмитрий Панов пообещал составить дорожные карты сотрудничества по каждому из запросов и наметить с китайскими коллегами этапы работы. Также Панов предложил создать цифровую платформу инвестиционных проектов Китая, чтобы с ними могли ознакомиться российские предприниматели. Отечественная версия такой платформы уже есть — на ней знакомятся бизнесмены из регионов. Смогут и китайские коллеги.
Депутат посоветовал сторонам вписываться в совместный бизнес, ведь так у китайских компаний будут российские меры поддержки. И напомнил, что в Госдуме скоро рассмотрят законопроект о визе для крупных китайских инвесторов — ее хотят сделать не годовой, а как минимум трехлетней, чтобы китайцам было удобно реализовывать долгосрочные инвестпроекты на территории России.
ИИ, ОДЕЖДА И РОБОТЫ.
Конечно, на встрече обсуждали и интересы Петербурга. Дмитрий Панов назвал три востребованных для Северной столицы направления, над которыми она хотела бы работать с китайскими партнерами.
— Безусловно, интересна роботизация производства. На предприятиях критически не хватает человеческих ресурсов. Второе важное направление — это одежда разных спектров и уровней. Из России ушло много европейских марок, которые шили в Китае. Мы вас прямо просим о том, чтобы китайские марки одежды — и недорогие, и премиальные — приходили к нам. Торговые центры Петербурга «плачут» по вам, — отметил Панов и в отдельном комментарии для SPB.KP.RU добавил: — Третье направление — искусственный интеллект (ИИ). Китай разработал более трети мировых языковых моделей ИИ, он семимильными шагами движется к мировому лидерству в ИИ. России критически важна эта сфера, поскольку огромное количество процессов выполняется с помощью ИИ и цифровых технологий. ИИ сейчас везде — управление, повышение эффективности производства, образование, все новые технологии на нем основываются.
КСТАТИ.
Отдельной темой для разговора стал туризм. Как отметила врио профильного комитета Нана Гвичия, Петербург понемногу наращивает число китайских путешественников. Если до пандемии город посещал почти миллион граждан КНР, то за полугодие 2024-го — только 9 тысяч. Гвичия выразила надежду, что между Петербургом и городами Китая появится больше прямых авиарейсов, а обмен студентами и школьниками перейдет в туристическое направление вместо одного только образовательного.
ЦИФРЫ.
20 млрд долларов составил товарооборот между Россией и Китаем за 2023 год.
На 53 процента он вырос по сравнению с 2022-м.