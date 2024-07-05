«Торговые центры “плачут” по вам»: Смольный принял у себя китайских инвесторов и обсудил сферы возможного сотрудничества

— Безусловно, интересна роботизация производства. На предприятиях критически не хватает человеческих ресурсов. Второе важное направление — это одежда разных спектров и уровней. Из России ушло много европейских марок, которые шили в Китае. Мы вас прямо просим о том, чтобы китайские марки одежды — и недорогие, и премиальные — приходили к нам. Торговые центры Петербурга «плачут» по вам, — отметил Панов и в отдельном комментарии для SPB.KP.RU добавил: — Третье направление — искусственный интеллект (ИИ). Китай разработал более трети мировых языковых моделей ИИ, он семимильными шагами движется к мировому лидерству в ИИ. России критически важна эта сфера, поскольку огромное количество процессов выполняется с помощью ИИ и цифровых технологий. ИИ сейчас везде — управление, повышение эффективности производства, образование, все новые технологии на нем основываются.