Нацбанк Беларуси сообщил курс доллара и курс евро на субботу 6 июля 2024

В Национальном банке Беларуси установили курс доллара, евро и российского рубля на 6 июля 2024, субботу.
Так, стали известны официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, которые устанавливает Нацбанк. В том числе для доллара, евро и российского рубля, операции с которыми, чаще всего, белорусы осуществляют в банках.
Согласно данным Нацбанка, установлены следующие курсы на 6 июля, субботу: 1 доллар США равен 3,2117 рубля, 1 евро — 3,4674 BYN, 100 российских рублей — 3,6445 белорусского рубля.