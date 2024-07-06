Депутаты ЗС Иркутской области предложили создать субсидию на развитие туризма

— Сегодня мы говорим о развитии туризма, но оно невозможно без поддержки. Мер, которые реализуются в других субъектах, очень много, и они отражены в региональных законах, — отметил председатель Заксобрания. — Депутаты готовы начать работу над изменением нашего областного закона, чтобы в этом участвовали профильные министерства, территории, заинтересованные в развитии туризма. И когда будут продуманные меры поддержки, наполненные бюджетными средствами, мы в рамках депутатского контроля будем видеть, насколько эта работа эффективна.