Новый док для транспортировки кораблей построят в Хабаровском крае

«Как житель Хабаровского края, я горжусь нашим регионом и его достижениями. Закладка дока стала возможной благодаря усилиям врио губернатора края, президента России, правительства РФ и лично Михаила Мишустина, который два года назад дал толчок развитию завода и принял стратегические решения в отношении строительства транспортного дока. После получения лицензии на производство военных кораблей в прошлом году, закладка дока открывает новые перспективы для развития завода. Сохранить и увеличить мощь оборонной способности нашей страны — наша важная задача», — сказала Мария Авилова.