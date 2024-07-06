Новый док для транспортировки кораблей построят в Хабаровском крае

На Амурском судостроительном заводе (АСЗ) началось строительство нового плавучего транспортного дока «Амур» в рамках доковой программы Объединенной судостроительной корпорации. Новый док позволит предприятию транспортировать корабли больших размеров и даже перевозить по два корабля одновременно. Это приведет к значительной экономии финансовых средств и увеличению объема производства. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Мария Авилова приняла участие в церемонии закладки, которая ознаменовала начало строительства плавучего дока. Она поздравила работников завода с этим важным событием и вручила почетные грамоты.
«Как житель Хабаровского края, я горжусь нашим регионом и его достижениями. Закладка дока стала возможной благодаря усилиям врио губернатора края, президента России, правительства РФ и лично Михаила Мишустина, который два года назад дал толчок развитию завода и принял стратегические решения в отношении строительства транспортного дока. После получения лицензии на производство военных кораблей в прошлом году, закладка дока открывает новые перспективы для развития завода. Сохранить и увеличить мощь оборонной способности нашей страны — наша важная задача», — сказала Мария Авилова.
Завод внес значительный вклад в экономику Хабаровского края, построив более 300 кораблей и судов различного назначения, включая атомные и дизель-электрические подводные лодки, боевые надводные корабли, морские ледоколы проекта 576 типа «Ломоносов», транспортные доки и другие суда.
Новый транспортный док для АСЗ будет иметь длину 177,8 метра и способен перевозить до 26411 тонн. Его создание необходимо для строительства фрегатов, лицензию на которое предприятие получило в декабре 2023 года.