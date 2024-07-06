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В Беларуси высокие темпы набирает уборочная кампания

Уборочная кампания в разгаре по всей стране. Погода не подводит. Аграрии работают с осторожным оптимизмом: собрать в закрома планируют больше уровня прошлого года.

Особое внимание — озимому ячменю. За последние годы площади этой культуры возросли в три с половиной раза. Увеличились и посевы кукурузы. Есть все предпосылки прибавить по сравнению с прошлым годом.

«По темпам уборки зерновых, по темпам заготовки кормов лидирует Брестская область. Практически не отстает Гродненская область. Работы по посеву сельскохозяйственных растений, так и заготовка кормов, и уборка, в частности, ячменя, рапса, началась практически на 10 дней раньше, нежели начиналась в предыдущем году. Все это связано с тем, что весна пришла к нам раньше, теплая погода установилась немножко раньше», — отметил начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода Беларуси Николай Лешик.

В этом сезоне активно работают селекционеры. Перед ними важная задача: выведение устойчивых к непогоде сортов сельхозпродукции. В этом году реестр пополнили четыре новых вида.

сельское хозяйство