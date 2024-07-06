В Беларуси высокие темпы набирает уборочная кампания

«По темпам уборки зерновых, по темпам заготовки кормов лидирует Брестская область. Практически не отстает Гродненская область. Работы по посеву сельскохозяйственных растений, так и заготовка кормов, и уборка, в частности, ячменя, рапса, началась практически на 10 дней раньше, нежели начиналась в предыдущем году. Все это связано с тем, что весна пришла к нам раньше, теплая погода установилась немножко раньше», — отметил начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода Беларуси Николай Лешик.