Экс-акционер Соликамского магниевого завода признан банкротом

В 2022 году генпрокуратура РФ добилась решения арбитражного суда Пермского края об истребовании акций «СМЗ» из чужого незаконного владения, в том числе у Игоря Пестрикова. В том же году были осуждены подконтрольные ему гендиректор Артур Уртаев, а также и.о. гендиректора Соликамского предприятия Вахтанг Джигкаев, получившие 6 и 3 года лишения свободы.