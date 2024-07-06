Экс-акционер Соликамского магниевого завода признан банкротом

В реестр кредиторов Игоря Пестрикова включены требования на 1,3 млрд руб., должник числится в международном розыске по обвинениям в пособничестве на растрату 250 млн руб. и организации покушения на растрату 2,5 млрд руб.
В 2022 году генпрокуратура РФ добилась решения арбитражного суда Пермского края об истребовании акций «СМЗ» из чужого незаконного владения, в том числе у Игоря Пестрикова. В том же году были осуждены подконтрольные ему гендиректор Артур Уртаев, а также и.о. гендиректора Соликамского предприятия Вахтанг Джигкаев, получившие 6 и 3 года лишения свободы.
В 2022 году АО «СМЗ» стало предметом ряда скандалов, связанных с хищениями и незаконным отчуждением активов. В ходе расследования было установлено, что Игорь Пестриков создал преступную группировку, которая занималась растратой средств предприятия.