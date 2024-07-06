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В Беларуси продажи новых легковых авто выросли в 2,3 раза — 18,9 тыс за полгода

В Беларуси продажи новых легковых авто выросли в 2,3 раза.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в январе-июне 2024-го продано более 18,9 тысячи новых легковых авто, проинформировали в Белорусской автомобильной ассоциации.

Так, в первом полугодии дилеры ассоциации продали 18 тысяч 904 новых авто. Это почти на 11 тысяч машин больше, чем было продано за тот же период в 2023-м, то есть рост более чем в 2,3 раза.

В сравнении с маем в июне объем продаж легковушек из салона вырос на 15,7%, было продано 4044 машины.

При этом, по словам гендиректора «БЕЛДЖИ» Геннадия Свидерского, в Беларуси сейчас наблюдается тенденция роста популярности электромобилей и гибридов. Динамика роста доли продаж таких ТС за полгода составила 5,18% от всех проданных легковушек.

автопром