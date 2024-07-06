Соцопрос: белорусы высоко оценивают качество отечественной продукции

В опросе приняли участие 900 респондентов из разных уголков страны: из столицы, областных центров, городов районного значения и сельских населенных пунктов.



«Согласно полученным в результате опроса эмпирическим данным, 47,1% населения Беларуси отмечают высокое качество белорусской продукции, 46,3% опрошенных констатируют качество отечественной продукции как среднее, — прокомментировал результаты социологического исследования заместитель директора по научной работе Института социологии Александр Посталовский. — В данном случае необходимо отметить, что при оценке качества продукции доминируют высокие и средние оценочные показатели. При этом практически отсутствуют показатели критического восприятия качественного состояния белорусских продуктов (0,7%). Это позволяет сделать вывод о положительном отношении населения к отечественной продукции».



Проведенное исследование помогло обнаружить общий тренд высокого доверия потребителя к продуктам, произведенным в Беларуси. Большинство респондентов также связывают премиум-качество белорусских товаров с эффективной работой производителей. В целом, крайне малое количество ответов, отражающих негативную оценку качества белорусской продукции, говорит об общем позитивном восприятии населением отечественного товаропроизводителя.