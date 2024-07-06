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Беларусь скорректировала цены на мясо и молочную продукцию для ряда стран

Постановление направлено на стабилизацию внутреннего рынка и защиту интересов местных производителей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси скорректировало минимальные цены, установленные на отдельные виды товаров при реализации по внешнеторговым договорам, следует из постановления, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.

Это решение отражено в документе № 69 от 4 июля текущего года. Согласно новому регулированию, отменяется предыдущее постановление № 66, которое также касалось установления цен на товары.

В перечень включены девять основных позиций, среди которых:

  • туши и полутуши крупного рогатого скота (КРС), включая молодняк и взрослых животных, в свежем, охлажденном и замороженном виде;
  • другие необваленные отрубы КРС;

молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара либо других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1,5%, а также более 1,5%

Также установлены цены на экспорт сливочного масла и сыров различной жирности, с изменением стоимости в зависимости от региона поставки. Цены остановлены отдельно для России, стран ЕАЭС, СНГ и Грузии, а также стран вне СНГ.

Постановление вступило в силу с 5 июля 2024 года и направлено на стабилизацию внутреннего рынка, защиту интересов местных производителей и регулирование внешнеторговых операций.

экономика