Беларусь скорректировала цены на мясо и молочную продукцию для ряда стран

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси скорректировало минимальные цены, установленные на отдельные виды товаров при реализации по внешнеторговым договорам, следует из постановления, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.
Это решение отражено в документе № 69 от 4 июля текущего года. Согласно новому регулированию, отменяется предыдущее постановление № 66, которое также касалось установления цен на товары.
В перечень включены девять основных позиций, среди которых:
- туши и полутуши крупного рогатого скота (КРС), включая молодняк и взрослых животных, в свежем, охлажденном и замороженном виде;
- другие необваленные отрубы КРС;
молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара либо других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1,5%, а также более 1,5%
Также установлены цены на экспорт сливочного масла и сыров различной жирности, с изменением стоимости в зависимости от региона поставки. Цены остановлены отдельно для России, стран ЕАЭС, СНГ и Грузии, а также стран вне СНГ.
Постановление вступило в силу с 5 июля 2024 года и направлено на стабилизацию внутреннего рынка, защиту интересов местных производителей и регулирование внешнеторговых операций.